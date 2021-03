Covid | Sbrollini | ‘esplode l’abusivismo | riaprire barbieri | parrucchieri e centri estetici’

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “La chiusura delle attività diestetici in zona rossa e’ davvero incomprensibile. In questi mesi tutte le imprese di questo settore hanno applicato con estrema scrupolosità tutte le indicazioni sulle misure tecniche per contenere i contagi dettate dalle autorità sanitarie, garantendo il massimo della tutela per collaboratori e clienti”. Lo dice Daniela, responsabile del Cantiere cultura e sport di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PADOVA - Il 30% delle palestre di Padova non riaprirà. È questo l'allarme che è stato lanciato ieri in maniera trasversale dal mondo dei centri fitness e dello sport.