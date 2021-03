Covid: Draghi, ‘non c’è ancora domanda a Ema su Sputnik, decisione non prima di 3-4 mesi’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Starei attento a fare questi contratti” su Sputnik “perché ieri la presidente della commissione ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla commissione, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all’estero. è vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e all’Ema non è stata ancora presentata formale domanda”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. L’Ema “sta facendo review delle varie componenti e non si prevede che l’Ema si pronunci prima di tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell’anno”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Starei attento a fare questi contratti” su“perché ieri la presidente della commissione ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla commissione, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all’estero. è vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e all’Ema non è statapresentata formale”. Così il premier Marioin conferenza stampa. L’Ema “sta facendo review delle varie componenti e non si prevede che l’Ema si pronuncidi tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell’anno”. L'articolo CalcioWeb.

