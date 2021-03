Cosa diventerà la pubblicità online senza cookies di terze parti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Marc Bloch raccontava come solo la scoperta, nel 1575, della possibilità di estrarre lo zucchero dalla barbabietola lo rese così a buon mercato che ciascuna massaia ebbe in seguito la possibilità di fare la marmellata in casa: per il padre della storia moderna, parlare con un contadino della campagna francese permetteva di raccogliere informazioni più interessanti per studiare i fenomeni della società che leggere le vicende di Papi e Re. Questo approccio, al centro dell’Ecole des Annales, è di certo utile per studiare il passato, ma poco può aiutare chi deve capire l’evoluzione di Internet, alle prese con continue innovazioni tecnologiche, decisioni dei policy makers e vere e proprie guerre commerciali fra gli attori più grandi. Uno dei primi grandi conflitti della Rete vide sconfitta Netscape la cui quota di mercato nel 1995 crollò a seguito della decisione, da parte di Microsoft, di ...