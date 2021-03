“Bastardi a mano armata”, altro che thriller: un mix originale tra noir e splatter (Di venerdì 26 marzo 2021) Gabriele Albanesi è il regista (ed il co-sceneggiatore) di questo “Bastardi a mano armata” che potete vedere su Amazon Prime, che lo designa come thriller. Niente di più sbagliato: perché il film del 43enne romano è un mix originale tra noir e splatter con punte del miglior horror italiano. Sergio (Marco Bocci) è un balordo che è detenuto in Algeria e la sua quotidianità concentrazionaria viene ad avere una prospettiva d’aria in un pactum sceleris che uno sconosciuto avvocato Casagrande (Bruno Conti) gli propone, su mandato di uno sconosciuto benefattore, per riacquistare la libertà e per rivedere finalmente la sua figlioletta Giulia. Graziato, Sergio si ritrova in una periferia dorata della campagna romana dove in una bella villa deve recuperare dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Gabriele Albanesi è il regista (ed il co-sceneggiatore) di questo “” che potete vedere su Amazon Prime, che lo designa come. Niente di più sbagliato: perché il film del 43enne roè un mixtracon punte del miglior horror italiano. Sergio (Marco Bocci) è un balordo che è detenuto in Algeria e la sua quotidianità concentrazionaria viene ad avere una prospettiva d’aria in un pactum sceleris che uno sconosciuto avvocato Casagrande (Bruno Conti) gli propone, su mandato di uno sconosciuto benefattore, per riacquistare la libertà e per rivedere finalmente la sua figlioletta Giulia. Graziato, Sergio si ritrova in una periferia dorata della campagna romana dove in una bella villa deve recuperare dei ...

C'era una volta il patriarcato: Il mio corpo vi seppellirà E così anche Il mio corpo vi seppellirà , che, dopo il double feature del disagio Calibro 9 / Bastardi a mano armata , mi ha decisamente rincuorato sulle sorti del cinema italiano. Sigla! Il mio ...

"Bastardi a mano armata", altro che thriller: un mix originale tra noir e splatter

