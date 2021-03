Assistente Google salverà tutto | come funzionerà?

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 26 marzo 2021)sta testando una funzione aggiornata chiamata Memoria che aiuterà il suovirtuale a salvare e trovare cosela vostra lista di cose da fare, app di note, lista di lettura e memo. Secondo un rapporto di 9to5, la funzione è attualmente in fase di test con i dipendenti didescrive “Memory”un “modo facile e veloce per salvare e trovarein un unico posto“. Permette di salvare qualsiasi contenuto dello schermo in Memory, compresi i link alla fonte originale, quando disponibile.anche oggetti, foto, o note scritte a mano, pensieri e promemoria. Mentreha già una funzione Memory per salvare le informazioni, ...