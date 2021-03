Almanacco del 26-03-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 26 marzo 2021)del giorno siamo a venerdì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant Emanuele un bellissimo nome biblico deriva dall’ebraico in Manuele con il significato di Dio con noi vince il proverbio per la Vergine Annunziata ogni erba fa insalata sono nati oggi Tinto Rocco Barocco Daiana Ross Noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 26 marzo 1842 a Montevideo in Uruguay Giuseppe Garibaldi sposa la sudamericana al 26 marzo 1923 l’Italia inizia la costruzione di quello che sarà la prima autostrada del mondo la milano-laghi 26 marzo del 2012 per la prima volta un uomo raggiungel’Italia il fondo della fossa della Marianne il punto più profondo di tutti gli oceani a farlo è stato James Cameron il regista di Titanic Titanic che chiamarsi voglia della parola di Catone fuggi le chiacchiere Per non essere reputato un loro fomentatore Buona ...

26 Marzo 1953 ? Jonas Salk annuncia la scoperta del vaccino antipolio

Accadeva oggi: 752 " Consacrazione di papa Stefano II (Roma 714/715 " Roma 26 aprile 757) come 92esimo vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica romana e primo sovranonuovo Stato Pontificio (...GROSSETO " Giovedì 25 marzo , annunciazioneSignore, Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 18.31. Accadeva oggi: 1 a. C. " Data ...GROSSETO – Venerdì 26 marzo, santi Emanuele e compagni martiri, il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 18.33. Accadeva oggi: 752 – Consacrazione di papa ...Nuova giornata di recuperi in Serie C con la partita tra Juventus Under 23 e Pergolettese ad animare la giornata. A portare a casa l'intera posta in palio è la squadra lombarda, vincente ...