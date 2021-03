VIDEO Della Monica-Guarise rientrano nella top 10 ai Mondiali 2021. Riviviamo la performance (Di giovedì 25 marzo 2021) Con il cuore, con carisma e con rabbia positiva. La coppia formata da Nicole Della Monica-Matteo Guarise, dopo uno short program opaco è rientrata con merito nella top 10 ai Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Gli azzurri infatti si sono resi protagonisti di un segmento di gara più lungo estremamente positivo, riuscendo a scacciare i fantasmi più temuti, ovvero gli elementi di salto in parallelo eseguiti al meglio, e lottando sui salti lanciati, da qualche tempo traballanti. Sciorinando tre sollevamenti di altissimo livello e catturando l’occhio con la spirale, il triplo twist e la sequenza coreografica i pattinatori allenati da Cristina Mauri hanno raggiunto quota 126.55 per 186.50 punti ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Con il cuore, con carisma e con rabbia positiva. La coppia formata da Nicole-Matteo, dopo uno short program opaco è rientrata con meritotop 10 ai Campionatidi pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Gli azzurri infatti si sono resi protagonisti di un segmento di gara più lungo estremamente positivo, riuscendo a scacciare i fantasmi più temuti, ovvero gli elementi di salto in parallelo eseguiti al meglio, e lottando sui salti lanciati, da qualche tempo traballanti. Sciorinando tre sollevamenti di altissimo livello e catturando l’occhio con la spirale, il triplo twist e la sequenza coreografica i pattinatori allenati da Cristina Mauri hanno raggiunto quota 126.55 per 186.50 punti ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Della M5s porta il caso del gatto Grisù alla Camera ... fatto scendere dal treno dal capotreno alla stazione della città abruzzese, e ora scomparso, è la deputata M5s Daniela Torto che in un video su facebook annuncia una interrogazione parlamentare. Il ...

Prove di normalità: 5.000 tifosi per Israele - Danimarca. E spunta uno striscione per Kjaer... Israele è molto avanti nella vaccinazione della popolazione (circa il 70% ha già ricevuto il vaccino), per questo motivo ad assistere alla partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Israele e Danimarca sono presenti allo stadio circa 5.

Graduatorie ATA terza fascia 2021/23: compilazione domanda in 10 passi [VIDEO TUTORIAL] Orizzonte Scuola Provincia di Vibo Valentia. Il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2020-2022 Il Consiglio della Provincia di Vibo Valentia ha approvato ... Il Consiglio provinciale - al quale il presidente Solano e il consigliere Gregorio Profiti hanno partecipato in video conferenza - ha ...

VIDEO Della Monica-Guarise rientrano nella top 10 ai Mondiali 2021. Riviviamo la performance Con il cuore, con carisma e con rabbia positiva. La coppia formata da Nicole Della Monica-Matteo Guarise, dopo uno short program opaco è rientrata con merito nella top 10 ai Campionati Mondiali 2021 d ...

