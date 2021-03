Un anno dopo non è cambiato nulla (nella Pandemia e nella Giustizia)? (Di giovedì 25 marzo 2021) Come in un film hollywoodiano, dove la stessa scena viene rivissuta in loop dal protagonista più e più volte, ci ritroviamo qui, esattamente un anno dopo, a gestire gli effetti disastrosi di una Pandemia senza precedenti. L'anno scorso eravamo rigorosamente confinati in casa, a gestire quel poco che si riusciva a fare, in smart working, senza poter uscire e con l'unica consolazione dei drappi vergati dai bambini con arcobaleni e frasi di prospettico ottimismo ('andrà tutto bene') affissi ai balconi. Oggi - a ridosso della seconda Pasqua dai tempi del Covid - siamo ancora confinati in casa, tra zone rosse e arancio-scuro, con identiche limitazioni alla circolazione e la stragrande maggioranza dei settori paralizzati, ma senza gli striscioni inneggianti "andrà tutto bene". La Rubrica - Lessico Familiare Tra questi la ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 marzo 2021) Come in un film hollywoodiano, dove la stessa scena viene rivissuta in loop dal protagonista più e più volte, ci ritroviamo qui, esattamente un, a gestire gli effetti disastrosi di unasenza precedenti. L'scorso eravamo rigorosamente confinati in casa, a gestire quel poco che si riusciva a fare, in smart working, senza poter uscire e con l'unica consolazione dei drappi vergati dai bambini con arcobaleni e frasi di prospettico ottimismo ('andrà tutto bene') affissi ai balconi. Oggi - a ridosso della seconda Pasqua dai tempi del Covid - siamo ancora confinati in casa, tra zone rosse e arancio-scuro, con identiche limitazioni alla circolazione e la stragrande maggioranza dei settori paralizzati, ma senza gli striscioni inneggianti "andrà tutto bene". La Rubrica - Lessico Familiare Tra questi la ...

Ultime Notizie dalla rete : anno dopo Inter, Vidal sogna in rossonero: 'Spero di indossare la maglia del Flamengo' Dopo una stagione condizionata da tanti acciacchi, ma anche da un atteggiamento a volte sbagliato ... il centrocampista cileno in estate potrebbe dire addio all' Inter , con cui ha ancora un anno di ...

Aaron Gordon lascia Orlando e passa a Denver ... avranno pensato i tifosi dei Magic ben consapevoli che nel giro di pochi minuti - dopo l'addio di ... Una squadra che lo scorso anno è arrivata in finale di Conference a Ovest e che spera di continuare ...

I fondi un anno dopo lo scoppio della pandemia Morningstar Addio a Nadalutti, poliziotto e politico Il 52enne ispettore della Penitenziaria, ricoverato dopo una caduta, era risultato positivo. Si era candidato alle comunali ...

Amatrice, morto il sindaco Antonio Fontanella: da quasi due anni era impegnato nella ricostruzione post terremoto Da quasi due anni guidava il Paese simbolo del sisma del centro Italia del 2016, impegnandosi senza sosta per la ricostruzione. È morto all’età di 70 anni il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. I ...

