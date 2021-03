Tra Bennett e Netanyahu c’è un terzo incomodo: la first lady Sara (Di giovedì 25 marzo 2021) A poche ore dalla conclusione del conteggio delle elezioni in Israele, rimane un’unica certezza: nessun blocco vanta la maggioranza per formare il nuovo governo. Il Likud si conferma il primo partito con 30 dei 120 seggi della Knesset, seguito dal partito Yesh Atid con 17 seggi e dal partito ultraortodosso Shas, con 9 seggi. Il partito di Benny Gantz Blu e bianco avrebbe 8 e il nazionalista Yamina, Giudaismo unito nella Torah, Yamina, Labour e Yisrael Beiteinu 7 seggi ciascuno. L’ago della bilancia sembra rappresentato dal partito Yamina e da Ra’am, che insieme hanno ben 11 seggi, in grado di affidare a uno dei due blocchi la maggioranza. Tuttavia, le possibilità che Ra’am faccia parte di una coalizione con la destra religiosa è davvero difficile. Sebbene il leader di Yamina, Naftali Bennett, non si sia schierato apertamente con nessuno, sta prendendo forza l’ipotesi ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) A poche ore dalla conclusione del conteggio delle elezioni in Israele, rimane un’unica certezza: nessun blocco vanta la maggioranza per formare il nuovo governo. Il Likud si conferma il primo partito con 30 dei 120 seggi della Knesset, seguito dal partito Yesh Atid con 17 seggi e dal partito ultraortodosso Shas, con 9 seggi. Il partito di Benny Gantz Blu e bianco avrebbe 8 e il nazionalista Yamina, Giudaismo unito nella Torah, Yamina, Labour e Yisrael Beiteinu 7 seggi ciascuno. L’ago della bilancia sembra rappresentato dal partito Yamina e da Ra’am, che insieme hanno ben 11 seggi, in grado di affidare a uno dei due blocchi la maggioranza. Tuttavia, le possibilità che Ra’am faccia parte di una coalizione con la destra religiosa è davvero difficile. Sebbene il leader di Yamina, Naftali, non si sia schierato apertamente con nessuno, sta prendendo forza l’ipotesi ...

Advertising

gutspilI : l'amicizia tra razor e bennett mi fa proprio frignare lomlini ?? - callivee : io con l'aquila favonia che mi cura e martina che brucia tra le fiamme di bennett - aaaliuz_ : @malayga_ pazza avevo pensato sicuramente a childe, sucrose e bennett il problema è decidere chi togliere tra diluc e fischl - showinbae : No per niente, meritano solo di crepare tra le fiamme di Bennett - inkedmoodsj : La differenza più grande tra me e Bonnie Bennett è che io dopo la prima fregatura con cavolo che mi sarei sacrifica… -