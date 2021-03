Racale | ' Mauro fu rapito e venduto | ora è sceicco negli Emirati'

(Di giovedì 25 marzo 2021) 'So benissimo come sono andate le cose e conosco la persona che quel giorno ha portato via il tuo bambino'. È questo uno dei passaggi cruciali della lettera che Angelo Salvatore Vacca, detenuto nel ...

Abusi sessuali su cinque ragazzini, condannato a dieci anni un 70enne già coinvolto nella ...

È questo uno dei passaggi cruciali della lettera che Angelo Salvatore Vacca, detenuto nel carcere di Oristano, ha inviato alla madre di Romano, il bambino di cui non si hanno più ... Anni fa e di recente è stato coinvolto in varie inchieste più volte aperte e chiuse sulla scomparsa di Romano, il bimbo di 6 anni di, del quale si sono perse le tracce da ormai 44 anni.