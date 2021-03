Orietta Berti: “Fedez è un cucciolone, molto emotivo… Che bello il nome della sua bambina, Vittoria” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Che bel nome Vittoria!“. Così Orietta Berti, ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma di FQMagazine, sulla figlia di Fedez e Chiara Ferragni. E poi ha aggiunto: “Fedez sempre un po’ burbero da vedere così ma è un cucciolone, molto emotivo…”. La grande Orietta ha raccontato aneddoti del Festival di Sanremo 2021 ma non solo. Dall’incontro con Madonna a Giorgio Faletti, un suo caro e mai dimenticato amico. Orietta ha ripercorso i suoi 55 anni di carriera, raccolti nel cofanetto “La mia vita è un film”. Un progetto composto da un album di ventidue brani inediti tra cui “Quando ti sei innamorato” con in aggiunta una raccolta dei suoi più grandi successi da “Finché la barca va” a “Io tu e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Che bel!“. Così, ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma di FQMagazine, sulla figlia die Chiara Ferragni. E poi ha aggiunto: “sempre un po’ burbero da vedere così ma è un”. La grandeha raccontato aneddoti del Festival di Sanremo 2021 ma non solo. Dall’incontro con Madonna a Giorgio Faletti, un suo caro e mai dimenticato amico.ha ripercorso i suoi 55 anni di carriera, raccolti nel cofanetto “La mia vita è un film”. Un progetto composto da un album di ventidue brani inediti tra cui “Quando ti sei innamorato” con in aggiunta una raccolta dei suoi più grandi successi da “Finché la barca va” a “Io tu e le ...

Advertising

ilfattovideo : Orietta Berti: “Fedez è un cucciolone, molto emotivo… Che bello il nome della sua bambina, Vittoria” - ilfattovideo : Orietta Berti sui Maneskin: “Il batterista dal vivo è bellissimo ma Damiano… È una bella idea” (VIDEO) - surrevnder : RT @adamfoureira: OKAY, ADESSO PERÒ POSSIAMO TORNARE A SOSTENERE UNA VERA ICONA GAY CHE CI AMA VERAMENTE? GRAZIE! - adamfoureira : OKAY, ADESSO PERÒ POSSIAMO TORNARE A SOSTENERE UNA VERA ICONA GAY CHE CI AMA VERAMENTE? GRAZIE! - andeinerseite98 : Sicuramente è colpa dei tortellini ???? I just got result 'Orietta Berti' on quiz 'which Sanremo 2021 singer are you?… -