MotoGP | Aleix Espargarò | “Spero di poter lottare con i migliori | non c’è stata una rivoluzione Aprilia”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si è appena conclusa la prima conferenza stampa piloti del Mondiale2021, alla vigilia delle prove libere del venerdì valide per il Gran Premio del Qatar. Il Motomondiale riparte a Losail con due weekend di gara consecutivi, prima di sbarcare nel Vecchio Continente per affrontare il lungo tour europeo. Grandi aspettative in casa, dopo aver raccolto dei buoni riscontri durante i test, conche proverà a trascinare la casa di Noale verso le posizioni di vertice. “I test sono i test, mentre le gare sono tutta un’altra cosa – dichiara il centauro iberico – Questa stagione sembra promettente, ma dobbiamo vedere cosa faranno gli altri e se miglioreranno dopo i primi Gran Premi. Sento edicon i, non ...

Advertising

FlopGear1 : MotoGP | Aleix Espargaro si gode la vetta della classifica -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aleix

... alle Yamaha di Maverick Viñales e Fabio Quartararo per finire conEspargaro e l'Aprilia. ... Sfide in kart e moto ? Perché mentre gran parte dei team e praticamente tutti i pilotiappena ...'Aprilia è andata forte, così comeEspargaro. Non ho mai avuto dubbi che lui sia un pilota ... Non so cosa aspettarmi, non so come andrà: per me è importante tornare su unae devo ...Si è appena conclusa la prima conferenza stampa piloti del Mondiale MotoGP 2021, alla vigilia delle prove libere del venerdì valide per il Gran Premio del Qatar. Il Motomondiale riparte a Losail con d ...L'ex pilota e analista della MotoGP Simon Crafar si dice impressionato, come tutti, dalla nuova Aprilia. Cosa lo ha colpito della RS-GP 2021?