Maradona | Luque insulta Dalma e Gianinna | spuntano gli audio!

(Di giovedì 25 marzo 2021) "Mi succhia il c..." . Questo è uno degli insulti che il neurochirurgo Leopoldoavrebbe rivolto a una delle figlie ditramite nota vocale nel corso di una chat WhatsApp . Come rivelato ...

Corriere dello Sport.it

"Mi succhia il c..." . Questo è uno degli insulti che il neurochirurgo Leopoldoavrebbe rivolto a una delle figlie ditramite nota vocale nel corso di una chat WhatsApp . Come rivelato dal programma " A dos voices" del canale TN, sarebbero infatti emerse nuove ...... il primo mondiale di Diego Armando. Dal microfono di Radio Rivadavia il gordo Jos Maria ... 30 anni dopo la finale vinta con l'Olanda, insieme ai compagni di nazionale Leopoldo Jacinto, ..."Mi succhia il c..." . Questo è uno degli insulti che il neurochirurgo Leopoldo Luque avrebbe rivolto a una delle figlie di Maradona tramite nota vocale nel corso di una chat WhatsApp. Come rivelato ...Questo audio l’ho ascoltato – ha proseguito Hugo parlando della chiamata ai soccorsi da parte di Leopoldo Luque nella quale il medico non ha fatto il nome di Maradona – e io mi son chiesto perchè non ...