L' appello di Burioni a Draghi e Speranza | ' Un decreto per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : appello Burioni

Unche viene da più parti e che molti casi - ultimi quelli dalla Liguria - rendono urgente. "... Vogliamo aspettare il morto?" Lo twitta Roberto, virologo dell'università Vita - Salute ...Poi l'accoratocon il professora fare da bouquet: 'La prego di informare il pubblico sui rischi anche per noi giovani . Perché è giusto che tutti facciamo attenzione, come ne ho ...Il virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha chiesto un intervento normativo dopo la notizia di un focolaio nell'ospedale di Lavagna, causato da personale non vaccinato.Dopo l’appello per la salvaguardia della dimora dello statista liberale, il ministro della Cultura risponde alla richiesta del sindaco che vuole farne un polo culturale e un museo ...