Jessica Walter è morta a 80 anni, era Lucille Bluth in Arrested Development (Di giovedì 25 marzo 2021) Jessica Walter è morta all'età di 80 anni nella giornata di mercoledì 24 marzo, era popolare in tutto il mondo grazie ad Arrested Development. Jessica Walter è morta nella giornata di mercoledì 24 marzo 2021 all'età di 80 anni nella sua casa di New York: l'attrice aveva ottenuto la popolarità internazionale grazie al ruolo di Lucille Bluth nella serie Arrested Development - Ti presento i miei. La figlia della star, Brooke Bowman, ha dichiarato: "Con un cuore colmo di tristezza confermo la morte della mia amata madre Jessica. Un'attrice che ha lavorato per oltre sei decenni, il suo piacere più grande era regalare gioia agli altri ...

gebackenemaus : Noooooo Jessica Walter no ti prego - sweetsourstella : JESSICA WALTER DIED NO NO NONONONO - feuilleres : no no no no not jessica walter no - MikeBeas : no no no not jessica walter NO - sopmacedrogi : #RIP, Jessica Walter. Lucille 1 eterna. -