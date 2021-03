Il figlio di Nedved a Materazzi | “C’è chi si accontenta di un trofeo ogni decade e chi ne vince 18”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la risposta dialle parole di, non poteva mancare alla discussione anche Paveljunior,del dirigente juventino che su Instagram ha scritto: “Rispondo una volta per tutte alla domanda. Sinceramente non mi sento particolarmente toccato dalle parole di Marco ma per il semplice motivo che mentre noi parliamo di attualità lui continua a fare riferimenti ad eventi avvenuti più di 10 anni fa, seppur di grande valore. Poi non so perché si sia sentito interpellato visto che le parole dette da mio padre sono fatti, nulla di inventato. Detto questo, c‘è anche da dire che c’è chi sidi un soloe chi in 10 anni ha vinto 18 trofei ed ha ancora fame. Peace. Ps: qualcuno in privato mi spieghi cosa ...