Gatto Grisù sparisce dal treno, deputata M5S presenta interrogazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Il caso del Gatto Grisù, cacciato per errore da un treno a Pescara mentre i proprietari dormivano, sbarca in Parlamento con una interrogazione a firma della deputata M5S Daniela Torto. “Ad allontanare il Gatto dal mezzo è stato proprio il capo treno. Mi auguro che presto Grisù ritorni dalla sua famiglia, ma allo stesso tempo ritengo che l’accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e non è stato fatto”, spiega la parlamentare abruzzese in un video postato sulla sua pagina Facebook, annunciando la presentazione di una interrogazione “per fare luce” sulla scomparsa del felino. Per Torto “serve una rivoluzione culturale anche nel mondo animale. Un mondo – prosegue – troppo spesso aggredito e mai ritenuto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il caso del, cacciato per errore da una Pescara mentre i proprietari dormivano, sbarca in Parlamento con unaa firma dellaM5S Daniela Torto. “Ad allontanare ildal mezzo è stato proprio il capo. Mi auguro che prestoritorni dalla sua famiglia, ma allo stesso tempo ritengo che l’accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e non è stato fatto”, spiega la parlamentare abruzzese in un video postato sulla sua pagina Facebook, annunciando lazione di una“per fare luce” sulla scomparsa del felino. Per Torto “serve una rivoluzione culturale anche nel mondo animale. Un mondo – prosegue – troppo spesso aggredito e mai ritenuto alla ...

M5s porta il caso del gatto Grisù alla Camera Dopo aver spopolato sulla rete, il 'caso' del gatto Grisù scomparso alla stazione ferroviaria di Pescara approda anche in Parlamento. A portare all'attenzione della Camera la vicenda del micio, fatto scendere dal treno dal capotreno alla stazione ...

"Appello per Grisù". L'interrogazione parlamentare della deputata M5s sulla scomparsa di un gatto ' Questa che vedete è la foto di Grisù '. E colei che presenta la storia del gatto scomparso alla stazione di Pescara non è il conduttore di un rotocalco generalista pomeridiano, ma un parlamentare della Repubblica. Daniela Torto , ...

