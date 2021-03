Elisabetta II in pericolo | allarme bomba

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il “Daily Mail” ha pubblicato foto di agenti e artificieri impegnati a recuperare un oggetto sospetto nel parco della residenza ufficiale scozzese di Sua Maestà, il palazzo di Holyroodhouse. Di che si tratta? Quali conseguenze ci sono state? Dove sono adesso la Regina e il principe Filippo? Ore di paura in Scozia, presso il palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della Regina nel Paese. Di recente una telefonata alla polizia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta pericolo

Dopo il recente Lei mi parla ancora , sulla storia d'amore dei genitori di Vittorio ed... Considerando che era un uomo perennemente in fuga, in costantea causa dell'esilio. Senza ...... scrive su Twitter la presidente del Senato,Casellati . "Era il 24 marzo 1944 quando si ... E coltivarne la memoria affinché sia sempre alta l'attenzione contro ildi nuove e sempre ...Le accuse di Harry e Meghan Markle contro Carlo infangano la sua immagine mettendo in crisi la successione al trono.Non arrivano buone notizie da Miami (Stati Uniti) sede del torneo WTA di scena sul cemento della Florida. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, arriva il ko anche di Camila Giorgi (n.86 del mon ...