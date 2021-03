Covid Usa, stop Fda a monoclonale bamlanivimab usato da solo (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) - stop negli Usa all'anticorpo monoclonale anti-Covid bamlanivimab in monoterapia. "Dato l'aumento sostenuto negli Stati Uniti delle varianti virali di Sars-CoV-2 resistenti a bamlanivimab somministrato da solo, e considerata la disponibilità di altre terapie con anticorpi monoclonali autorizzati che dovrebbero mantenere l'attività contro queste varianti, il governo statunitense, in coordinamento con Eli Lilly and Company, interromperà la distribuzione del solo bamlanivimab a partire dal 24 marzo 2021", ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda). "Le terapie alternative con anticorpi monoclonali attualmente autorizzate per lo stesso uso - ricorda l'Agenzia del farmaco americana in una nota - includono bamlanivimab ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) -negli Usa all'anticorpoanti-in monoterapia. "Dato l'aumento sostenuto negli Stati Uniti delle varianti virali di Sars-CoV-2 resistenti asomministrato da, e considerata la disponibilità di altre terapie con anticorpi monoclonali autorizzati che dovrebbero mantenere l'attività contro queste varianti, il governo statunitense, in coordinamento con Eli Lilly and Company, interromperà la distribuzione dela partire dal 24 marzo 2021", ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda). "Le terapie alternative con anticorpi monoclonali attualmente autorizzate per lo stesso uso - ricorda l'Agenzia del farmaco americana in una nota - includono...

Advertising

Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, nuovi dati a Usa: 'Efficace al 76%' - MediasetTgcom24 : Covid, AstraZeneca consegna nuovi dati agli Usa: 'Efficace al 76%' #coronavirus - fattoquotidiano : Covid, anche in Usa bimba nata con anticorpi contro il coronavirus da mamma vaccinata - petunianelsole : RT @GiovaQuez: Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca ha mostrato un'efficacia del 76% nel prevenire il Covid sintomatico e del 100% nel… - Olmo54 : @HuffPostItalia Questa è bella, adesso è colpa del Covid e della Dad se uno va in giro con un coltello in tasca e l… -