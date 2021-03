Zorzi e Francesco Monte, frizioni archiviate: il retroscena sul chiarimento (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'influencer e l'ex tronista hanno avuto un chiarimento: archiviati i dissapori L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'influencer e l'ex tronista hanno avuto un: archiviati i dissapori L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Bea42738111 : RT @FourPenguins05: Sono arrivata alla conclusione che non troverò mai un ragazzo per colpa di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che hanno a… - AcrossTheSpiral : Francesco aveva detto a MRT: se rimango lo faccio solo x lui.... qui voleva solo sentirsi dire 'resta' ...e chissà… - obvae_ : RT @Agatha776: Ciao @tommaso_zorzi e francesco_oppini_82 lo so che ci sono tanti rompi cazz0 ma non potete abbandonarci così. Siamo tappa… - Anna37731023 : @_Delilah__ Maaaaaaaaa dormire con zorzi e peggio delle scimmia si aggrappa ovunque:) povero Francesco - MariaGr44425669 : RT @Agatha776: Ciao @tommaso_zorzi e francesco_oppini_82 lo so che ci sono tanti rompi cazz0 ma non potete abbandonarci così. Siamo tappa… -