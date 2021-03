Vaticano, taglio agli stipendi dei cardinali: al via la spending review targata Papa Francesco (Di mercoledì 24 marzo 2021) taglio degli stipendi in arrivo per tutti i religiosi del Vaticano. In prima fila, i cardinali che assisteranno a una riduzione del 10% sulla loro retribuzione (attorno ai 50mila euro). La decisione è contenuta all’interno di una manovra di spending review decisa dal Papa. A causa della crisi economica provata dalla pandemia di Coronavirus, Francesco ha deciso di contenere la spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati considerata la crisi finanziaria, come spiegato da Il Sole 24 Ore. Lo ha fatto attraverso il Motu proprio, cioè una decisione presa di propria iniziativa, senza essersi consultato con i suoi collaboratori. Nel 2021 il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021)degliin arrivo per tutti i religiosi del. In prima fila, iche assisteranno a una riduzione del 10% sulla loro retribuzione (attorno ai 50mila euro). La decisione è contenuta all’interno di una manovra didecisa dal. A causa della crisi economica provata dalla pandemia di Coronavirus,ha deciso di contenere la spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città dele di altri Enti collegati considerata la crisi finanziaria, come spiegato da Il Sole 24 Ore. Lo ha fatto attraverso il Motu proprio, cioè una decisione presa di propria iniziativa, senza essersi consultato con i suoi collaboratori. Nel 2021 il ...

