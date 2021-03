Vaccini Lombardia, Salvini: “Già data prima dose a metà over 80” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Su 111 centri vaccinali” in Lombardia “ci sono stati problemi di ritardi in tre. E’ la prima regione italiana per Vaccini, ha già dato la prima dose alla metà degli over 80, la Toscana è ultima per dosi di vaccino destinate agli over 80”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Stasera Italia’ su Rete4. “Gli italiani stanno subendo da un anno questa vita a distanza. Che aprile sia veramente l’inizio della rinascita, della resurrezione, non solo di nostro Signore Gesù Cristo per chi crede, ma anche di sessanta milioni di italiani che si meritano un prudente, graduale, ritorno alla vita”. “Fortunatamente -ha aggiunto- i dati delle terapie intensive e dei contagi ci dicono che la crescita della curva si è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Su 111 centri vaccinali” in“ci sono stati problemi di ritardi in tre. E’ laregione italiana per, ha già dato laalladegli80, la Toscana è ultima per dosi di vaccino destinate agli80”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Stasera Italia’ su Rete4. “Gli italiani stanno subendo da un anno questa vita a distanza. Che aprile sia veramente l’inizio della rinascita, della resurrezione, non solo di nostro Signore Gesù Cristo per chi crede, ma anche di sessanta milioni di italiani che si meritano un prudente, graduale, ritorno alla vita”. “Fortunatamente -ha aggiunto- i dati delle terapie intensive e dei contagi ci dicono che la crescita della curva si è ...

