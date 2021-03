Uomini e Donne: Gemma cade dalle scale (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gemma cade a Uomini e Donne Incidente a Uomini e Donne. Durante la discesa delle scale, che sancisce il suo ingresso, Gemma Galgani è caduta dalla scalinata. Niente di grave, precisiamo, ma solo un pizzico di preoccupazione da parte dello studio. Nessuno infatti, a causa Covid, ha potuto avvicinarsi per sincerarsi delle sue condizioni. Tranquilla, invece, la dama che però è stata costretta a tornare dietro le quinte per farsi medicare e cambiarsi calze e scarpe (ballerine al posto dei tacchi). Ironia della sorte, Gemma è caduta sulle note della sigla dell’Ape Maia (“vola vola l’Ape Maia…“). “Volevo fare l’Ape Maia” è proprio il commento della conduttrice di Giortì (programma visibile cliccando qui o qui). Le notizie peggiori per ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 marzo 2021)Incidente a. Durante la discesa delle, che sancisce il suo ingresso,Galgani è caduta dalla scalinata. Niente di grave, precisiamo, ma solo un pizzico di preoccupazione da parte dello studio. Nessuno infatti, a causa Covid, ha potuto avvicinarsi per sincerarsi delle sue condizioni. Tranquilla, invece, la dama che però è stata costretta a tornare dietro le quinte per farsi medicare e cambiarsi calze e scarpe (ballerine al posto dei tacchi). Ironia della sorte,è caduta sulle note della sigla dell’Ape Maia (“vola vola l’Ape Maia…“). “Volevo fare l’Ape Maia” è proprio il commento della conduttrice di Giortì (programma visibile cliccando qui o qui). Le notizie peggiori per ...

