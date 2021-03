Ultimo atto per Barbara D’Urso: chiude il programma, c’è la data. E sfida Mara Venier (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo i numerosi rumors che hanno circondato il programma infrasettimanale di Barbara D’Urso, la decisione è arrivata perentoria e definitiva. Live – Non è la D’Urso chiude i battenti. La decisione, sebbene non abbia effetto sul lungo termine, e sembrerebbe essere temporanea, resta comunque incontestabile nel breve periodo. Domenica 28 marzo è l’ultima. Malgrado la tristezza che possa aver portato una notizia del genere alla schiera di fanatici accaniti della conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso ha ancora la seconda carta da giocare, che non ha mai conosciuto dubbi circa l’interruzione, quella del programma del weekend Domenica Live. La competitività in ambito televisivo è all’ordine del giorno, specialmente se si tratta di palinsesti ben ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo i numerosi rumors che hanno circondato ilinfrasettimanale di, la decisione è arrivata perentoria e definitiva. Live – Non è lai battenti. La decisione, sebbene non abbia effetto sul lungo termine, e sembrerebbe essere temporanea, resta comunque incontestabile nel breve periodo. Domenica 28 marzo è l’ultima. Malgrado la tristezza che possa aver portato una notizia del genere alla schiera di fanatici accaniti della conduttrice di Mediaset,ha ancora la seconda carta da giocare, che non ha mai conosciuto dubbi circa l’interruzione, quella deldel weekend Domenica Live. La competitività in ambito televisivo è all’ordine del giorno, specialmente se si tratta di palinsesti ben ...

