Ultime Notizie Roma del 24-03-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio ci sono nello stabilimento di Anagni 16 milioni di dosi di vaccino in attesa del rilascio del controllo di qualità destinati all'Europa 10 milioni di dosi saranno consegnati ai paesi dell'Unione Europea durante l'ultima settimana di marzo lo dice l'azienda astrazeneca precisando di voler chiarire alcune dichiarazioni inesatte relative le dosi di bacino nello stabilimento di Anagni richiesta di ispezione al sito di Anagni sulle dosi è stata avviata dal commissario dell'Unione Europea breton che ha sottolineato l'importanza della piena trasparenza sul numero di dosi che vengono prodotte nei siti europei di astrazeneca la task force è in attesa di fermato l'esatta provenienza dei lotti individuati ad Anagni spiegano fonti della commissione dal ispezione dei NAS i Lotti sono

