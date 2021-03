UFFICIALE – Recupero di Inter-Sassuolo | la Lega Serie A ha deciso | data e orario

Advertising

MarcoBarzaghi : Ufficiale! Inter-Sassuolo, c'è la data del recupero: il 7 aprile alle 18.45 #intersassuolo - GoalItalia : #InterSassuolo si giocherà in contemporanea con #JuveNapoli ?? - MrLyJay : RT @MarcoBarzaghi: Ufficiale! Inter-Sassuolo, c'è la data del recupero: il 7 aprile alle 18.45 #intersassuolo - alby911 : RT @MarcoBarzaghi: Ufficiale! Inter-Sassuolo, c'è la data del recupero: il 7 aprile alle 18.45 #intersassuolo - calciodangolo_ : ?? #InterSassuolo, è ufficiale la data del recupero: quando si gioca e dove vederla in tv ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Recupero

la data deldi Inter - Sassuolo , partita che non si è disputata lo scorso 20 marzo a causa dello stop imposto dall'Ats di Milano ai nerazzurri dopo i sei casi Covid (quattro ...... rinviata causa Covid - 19 qualche giorno fa: si giocherà il 7 aprile alle 18:45 , in contemporanea con Juve - Napoli, altro. La partita, valevole per la 28esima giornata del campionato di ...Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso che la sfida di San Siro si giocherà mercoledì 7 aprile con inizio alle ore 18.45 ...La Lega Serie A ha reso nota la data del recupero di Inter-Sassuolo, valida per la 28^ giornata: quando si gioca e dove vederla in tv La Lega Serie A – attraverso un comunicato ufficiale – ha reso ...