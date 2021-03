Turchia-Olanda 4-2: poker turco, Orange K.O. (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sorpresa allo Stadio Atatürk Olimpiyat. Turchia-Olanda si chiude con la vittoria dei padroni di casa per 4-2. A segno Yilmaz (tripletta) e Çalhano?lu per i turchi, negli ospiti invece marcano il tabellino Klassen e Luuk De Jong. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-1-4-1 per i turchi di ?enol Güne?. In porta c’è Cakir, in mezzo alla difesa giocano Soyuncu e Kabak. Sulle corsie esterne giocano Celik e Meras. Davanti alla difesa c’è Yokuslu. In mezzo alla metà campo c’è spazio per Çalhano?lu e Tufan, all’esterno del reparto invece agiscono Yazici e Karaman. In avanti c’è Yilmaz. 4-3-3 per gli Orange di De Boer. Tra i pali ci sarà Krul e il reparto arretrato è composto da Tete, lo juventino De Ligt, Blind e Wijndal. In mediana c’è un altro italiano, ovvero De Roon. Completano il centrocampo Wijnaldum e De Jong. Il tridente in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sorpresa allo Stadio Atatürk Olimpiyat.si chiude con la vittoria dei padroni di casa per 4-2. A segno Yilmaz (tripletta) e Çalhano?lu per i turchi, negli ospiti invece marcano il tabellino Klassen e Luuk De Jong. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-1-4-1 per i turchi di ?enol Güne?. In porta c’è Cakir, in mezzo alla difesa giocano Soyuncu e Kabak. Sulle corsie esterne giocano Celik e Meras. Davanti alla difesa c’è Yokuslu. In mezzo alla metà campo c’è spazio per Çalhano?lu e Tufan, all’esterno del reparto invece agiscono Yazici e Karaman. In avanti c’è Yilmaz. 4-3-3 per glidi De Boer. Tra i pali ci sarà Krul e il reparto arretrato è composto da Tete, lo juventino De Ligt, Blind e Wijndal. In mediana c’è un altro italiano, ovvero De Roon. Completano il centrocampo Wijnaldum e De Jong. Il tridente in ...

Advertising

juventusfc : Derby bianconero oggi alle 18:00 ?? In bocca al lupo a @mdeligt_04 e @Merihdemiral che si affrontano in Turchia-Ol… - emiratesdagli : È stata una notte stupenda per la Turchia,4-2 contro Olanda. Tatticamente Olandese non ha dimostrato niente grazie… - andreapezzoni87 : Sorpresa nella gara delle 18! La Turchia supera 4-2 l'Olanda a Istanbul. Gli uomini di Gunes scappano sul 3-0, ma g… - sportli26181512 : #DeLigt, gol alla Muntari: la palla entra ma l'arbitro non vede!: Episodio clamoroso in #Turchia-#Olanda con il dif… - GoalItalia : #TurchiaOlanda, succede di tutto ???????? Calhanoglu devastante ?? Non c'è il VAR: goal fantasma di De Ligt ?? -