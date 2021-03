Theo Hernández | “Milan | rimonta Scudetto possibile” | Serie A News

(Di mercoledì 24 marzo 2021), terzino rossonero, crede in unda vertice nonostante i 6 punti di distacco dall'Inter capolista: le sue parole ad 'AS'

Sono proprio loro (tecnico compreso), più Donnarumma eHernandez, i pilastri su cui la società progetta un Milan ancora più forte.. Ci sono rinnovi da concludere e riscatti su cui accelerare. ...Milano, 23 marzo 2021 " A poche ore dalle parole pronunciate da Zlatan Ibrahimovic , che ha chiaramente aperto alla sua permanenza in rossonero, il Milan incassa anche daHernandez un altro importante atto di fede in chiave futura: "Al Milan sto benissimo " ha infatti detto il terzino francese ai taccuini del periodico spagnolo AS ". Sono stato accolto benissimo ...