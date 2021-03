Tavolini all’aperto gratis per ristoranti e locali a Roma fino a giugno. Raggi: “Ora l’esenzione del canone per tutto il 2021” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La sindaca Virginia Raggi, da sempre vicina ai ristoratori e alle categorie piegate dalla crisi economica – aveva lanciato qualche giorno fa un appello al Governo. La prima cittadina della Capitale aveva chiesto di mantenere i Tavolini all’aperto gratis per ristoranti e locali, così da aumentare i posti e permettere alle attività di lavorare in sicurezza rispettando tutte le distanze. L’appello è stato accolto: “Si potranno mettere i Tavolini all’aperto e resteranno gratuiti fino a giugno” – ha spiegato Virginia Raggi. Il prossimo passo è quello di chiedere l’esenzione per il pagamento del canone per tutto il 2021, con lo stanziamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La sindaca Virginia, da sempre vicina ai ristoratori e alle categorie piegate dalla crisi economica – aveva lanciato qualche giorno fa un appello al Governo. La prima cittadina della Capitale aveva chiesto di mantenere iper, così da aumentare i posti e permettere alle attività di lavorare in sicurezza rispettando tutte le distanze. L’appello è stato accolto: “Si potranno mettere ie resteranno gratuiti” – ha spiegato Virginia. Il prossimo passo è quello di chiedereper il pagamento delperil, con lo stanziamento ...

virginiaraggi : Lo scorso anno, durante il lockdown, abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all'ap…

CorriereCitta : Tavolini all'aperto gratis per ristoranti e locali a Roma fino a giugno. Raggi: "Ora l'esenzione del canone per tut…

Adnkronos: #Roma, 'fino a giugno tavolini all'aperto gratuiti per ristoranti e locali'

