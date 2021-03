"Strage aggravata dall'odio razziale". Luca Traini, confermati i 12 anni: nessun "raptus emotivo" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Luca Traini dovrà scontare 12 anni di reclusione per i reati di Strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'arma. La condanna è stata confermata dalla Cassazione: il 3 febbraio 2018 il 31enne aveva lasciato partire 17 colpi ad altezza d'uomo ferendo sei migranti. La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili. Tra queste rientrano anche il Comune di Macerata e la struttura territoriale del Pd contro la cui sede l'imputato sparò dei colpi. All'epoca dei fatti Traini rivendicò la sparatoria dicendo che si trattava di un tentativo di vendicare il delitto di Pamela Mastropietro, per il quale il nigeriano Innocent Oseghale ha ricevuto l'ergastolo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)dovrà scontare 12di reclusione per i reati die porto abusivo d'arma. La condanna è stata confermataa Cassazione: il 3 febbraio 2018 il 31enne aveva lasciato partire 17 colpi ad altezza d'uomo ferendo sei migranti. La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili. Tra queste rientrano anche il Comune di Macerata e la struttura territoriale del Pd contro la cui sede l'imputato sparò dei colpi. All'epoca dei fattirivendicò la sparatoria dicendo che si trattava di un tentativo di vendicare il delitto di Pamela Mastropietro, per il quale il nigeriano Innocent Oseghale ha ricevuto l'ergastolo, ...

CircoloDiNoto : RT @Cubano_74: La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale - CarriaggioM : RT @Cubano_74: La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale - PonzErica : RT @oiramdivito: +++ La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale +++ - maxbass82 : RT @Cubano_74: La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale - MicheleAnnibale : RT @oiramdivito: +++ La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale +++ -