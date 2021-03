Stati generali del Sud, il ministro Carfagna: E’ la vigilia di una stagione decisiva, come nel Dopoguerra (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Siamo alla vigilia di una stagione importantissima che può cambiare davvero il destino non solo del Sud ma del paese intero, una condizione paragonabile a quella del ’47, quando il Piano Marshall avviò la ricostruzione”, ha detto il ministro per il Sud, Mara Carfagna, a conclusione dell’iniziativa di confronto “Sud – progetti per ripartire”, un’iniziativa che ha fatto registrare centonovantatré interventi, 36 ore e mezza di ascolto, la presenza di 8 presidenti di Regioni, 10 sindaci di cui 7 metropolitani, 9 amministratori delegati, decine di associazioni, sindacati ed esperti del Mezzogiorno, due ministri, il presidente del Consiglio. “Il Paese e l’Europa ci guardano – ha detto in chiusura Mara Carfagna – ci guardano il Sud, i cittadini, le imprese che restano nonostante un ambiente troppe volte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Siamo alladi unaimportantissima che può cambiare davvero il destino non solo del Sud ma del paese intero, una condizione paragonabile a quella del ’47, quando il Piano Marshall avviò la ricostruzione”, ha detto ilper il Sud, Mara, a conclusione dell’iniziativa di confronto “Sud – progetti per ripartire”, un’iniziativa che ha fatto registrare centonovantatré interventi, 36 ore e mezza di ascolto, la presenza di 8 presidenti di Regioni, 10 sindaci di cui 7 metropolitani, 9 amministratori delegati, decine di associazioni, sindacati ed esperti del Mezzogiorno, due ministri, il presidente del Consiglio. “Il Paese e l’Europa ci guardano – ha detto in chiusura Mara– ci guardano il Sud, i cittadini, le imprese che restano nonostante un ambiente troppe volte ...

