Serie C-Girone C, Palermo-Foggia: arbitra Marco Monaldi di Macerata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sarà Marco Monaldi di Macerata l’arbitro di Palermo-Foggia.Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Luca Testi di Livorno; quarto uomo ufficiale Marco Ricci di Firenze. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma lunedì 29 marzo 2021 alle ore 21 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Saràdil’arbitro di.Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Luca Testi di Livorno; quarto uomo ufficialeRicci di Firenze. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato diC-C, è in programma lunedì 29 marzo 2021 alle ore 21 allo Stadio "Renzo Barbera".

