Se è il direttore a scrivere 'sgualdrina' (Di mercoledì 24 marzo 2021) In data 20 marzo 2021, sul canale social (facebook) della testata Antenna Sud è stato pubblicato un commento, a firma del direttore responsabile Onofrio D'Alesio, in cui l'autore usa un linguaggio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) In data 20 marzo 2021, sul canale social (facebook) della testata Antenna Sud è stato pubblicato un commento, a firma delresponsabile Onofrio D'Alesio, in cui l'autore usa un linguaggio ...

Advertising

lmastrogiovanni : Esposto di @Giuliagiornalis @CpoFnsi Cpo @ODG_CNOG @USIGRai al Consiglio di disciplina dell'Ordine di Puglia per il… - mlenzi72 : @davide_turrini @tursi90 @AleBonan @anaquiles30 @ZZiliani Non era Tikitaka, ma il Club del calcio e poi, visto che… - Enzo98181336 : @mauro_suma Egregio direttore, scrivere che il Milan sta lavorando per convincere Gigio a restare con noi mi sembra… - pazzoperrep : Un amico di Gianni mi ha confidato che raramente si è divertito così a scrivere come su King. Spazio e tema libero… - Guragno73660820 : @SinistroTOP Egregio Direttore, scusi se mi permetto, lei dovrebbe scrivere colfA -

Ultime Notizie dalla rete : direttore scrivere Se è il direttore a scrivere 'sgualdrina' Tanto più grave perché a utilizzare questo linguaggio è un direttore, colui che dovrebbe essere chiamato a vigilare sulla correttezza dell'informazione nella testata di cui è responsabile. Non ...

Bergamo, allo Spazio Caverna c'è fame di cultura: monologo teatrale e distribuzione di cibo ... in zona gialla, ma sappiamo che così non sarà - spiega Damiano Grasselli , direttore artistico del ... anche donando generi alimentari, può scrivere una mail a damiano@teatrocaverna.it oppure inviare ...

SPAZIO - Ingenuity sta per scrivere la storia QC QuotidianoCanavese Se è il direttore a scrivere "sgualdrina" GiULiA insieme alle Cpo Fnsi, Odg e Usigrai sono intervenute per un post pubblicato sui social dal direttore di Antenna Sud: proprio colui che deve vigilare sulla correttezza dell'informazione.

ASL Toscana SE. Il dottor Luca Franci nuovo direttore di Radiologia di Orbetello e Pitigliano “L’incarico del dottor Franci, che ha siglato oggi il contratto, rappresenta una conferma e un segno di continuità nell’ambito della Radiologia in provincia di Grosseto. Ritengo che la sua esperienza ...

Tanto più grave perché a utilizzare questo linguaggio è un, colui che dovrebbe essere chiamato a vigilare sulla correttezza dell'informazione nella testata di cui è responsabile. Non ...... in zona gialla, ma sappiamo che così non sarà - spiega Damiano Grasselli ,artistico del ... anche donando generi alimentari, puòuna mail a damiano@teatrocaverna.it oppure inviare ...GiULiA insieme alle Cpo Fnsi, Odg e Usigrai sono intervenute per un post pubblicato sui social dal direttore di Antenna Sud: proprio colui che deve vigilare sulla correttezza dell'informazione.“L’incarico del dottor Franci, che ha siglato oggi il contratto, rappresenta una conferma e un segno di continuità nell’ambito della Radiologia in provincia di Grosseto. Ritengo che la sua esperienza ...