San Giovanni Rotondo: quattro coppie di gemelli nati in due settimane Casa sollievo della sofferenza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di Francesco Santoro: quattro coppie di gemelli prematuri sono nate nel giro di quindici giorni a Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. «Si tratta di un avvenimento piuttosto insolito – si legge in un una nota dell’ospedale- che ha sorpreso anche le ostetriche e i medici del punto nascita dell’unità di Ostetricia e Ginecologia». Tre coppie sono formate da bimbi di sesso diverso mentre la quarta è composta da due maschietti. «Stanno facendo del proprio meglio per rimettersi in forze – fanno sapere dalla struttura sanitaria- assistiti dalle cure dei medici e delle infermiere, e coccolati dall’amore di mamma, che rappresenta la parte fondamentale della ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di Francesco Santoro:diprematuri sono nate nel giro di quindici giorni adi San. «Si tratta di un avvenimento piuttosto insolito – si legge in un una nota dell’ospedale- che ha sorpreso anche le ostetriche e i medici del punto nascita dell’unità di Ostetricia e Ginecologia». Tresono formate da bimbi di sesso diverso mentre la quarta è composta da due maschietti. «Stanno facendo del proprio meglio per rimettersi in forze – fanno sapere dalla struttura sanitaria- assistiti dalle cure dei medici e delle infermiere, e coccolati dall’amore di mamma, che rappresenta la parte fondamentale...

