Roma, "fino a giugno tavolini all'aperto gratuiti per ristoranti e locali"

tavolini all'aperto gratis per ristoranti e locali fino a giugno a Roma. "Il nostro appello per aiutare concretamente ristoranti e locali è stato ascoltato. Si potranno mettere i tavolini all'aperto e resteranno gratuiti fino a giugno. Tutto questo grazie alle ulteriori risorse messe in campo dal Governo", scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Non solo: sono stati prorogati a dicembre sia i termini di presentazione delle domande per l'occupazione di suolo pubblico, sia le deroghe ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Davvero una bella notizia", aggiunge Raggi chiedendo "l'esenzione dal pagamento

