“Questa crisi sia un’opportunità per le Residenze per anziani”

"Da tempo e su più livelli territoriali, Fnp Cisl di Bergamo ha fatto richieste di convocazione alle RSA congiuntamente con ATS per ottenere un tavolo per un osservatorio delle RSA della provincia di Bergamo. Lo abbiamo fatto insieme alle altre organizzazioni sindacali, non certo per occupare un altro tavolo o per esercitare un mero controllo, ma perché riteniamo di avere idee e proposte utili per trovare insieme soluzioni da proporre non solo in Questa fase di sanità critica, e anche per discutere quale futuro dare alle RSA responsabilizzando le parti sociali, e le istituzioni. Invece scopriamo che basta che le RSA lamentino perdite e minaccino sciopero di chissà quale tenore e aumenti delle tariffe, perché la Regione li convochi e prometta elargizioni in cambio della tassa "Fontana – Moratti". Sembra quasi che si arrabattino alla ricerca di soluzioni per soddisfare ...

