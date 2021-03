**Pd: 'vittoria' Letta su capigruppo, Malpezzi al Senato, alla Camera si tratta** (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Per congedarsi dalla guida del gruppo al Senato, Marcucci oggi ha convocato una conferenza stampa nella quale si è rivolto con schiettezza al segretario Letta: "Credo sia sbagliato derubricare la questione di genere chiedendo ai due capigruppo di Camera e Senato di farsi da parte. Il metodo non mi piace e la soluzione non la considero una soluzione" ma, aggiunge, "penso si debba partire dall'esempio" aprendo quindi alla candidatura Malpezzi. Una soluzione a cui si è arrivati non senza tensioni tra i Senatori dem. In mattinata si erano alzate fortemente le quotazioni di Roberta Pinotti, Areadem di Dario Franceschini. alla fine, tra contatti e riunioni, lo stallo si è sbloccato con tutta Base Riformista - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Per congedarsi dguida del gruppo al, Marcucci oggi ha convocato una conferenza stampa nella quale si è rivolto con schiettezza al segretario: "Credo sia sbagliato derubricare la questione di genere chiedendo ai duedidi farsi da parte. Il metodo non mi piace e la soluzione non la considero una soluzione" ma, aggiunge, "penso si debba partire dall'esempio" aprendo quindicandidatura. Una soluzione a cui si è arrivati non senza tensioni tra iri dem. In mattinata si erano alzate fortemente le quotazioni di Roberta Pinotti, Areadem di Dario Franceschini.fine, tra contatti e riunioni, lo stallo si è sbloccato con tutta Base Riformista - ...

Advertising

IsThisMadness_ : @_an0therw0rld UN'ALTRA GRANDE VITTORIA PER IL PD - Laila76913893 : RT @maurizioft: @RaffaelePizzati @sbonaccini @ItaliaViva @lucianonobili @matteorenzi @AlvisiConci @frido1962 @Ettore_Rosato @Laila76913893… - AlvisiConci : RT @RaffaelePizzati: Nessuno ha sminuito qualcuno come Alfieri sta sminuendo il ruolo di @sbonaccini ?? La sua vittoria, diventa collettiva… - Laila76913893 : RT @RaffaelePizzati: Nessuno ha sminuito qualcuno come Alfieri sta sminuendo il ruolo di @sbonaccini ?? La sua vittoria, diventa collettiva… - IaconisMario : @IshtarVivace Tanto ci faremo tutti una bella legislatura all'opposizione. Il cdx ha praticamente già vinto le pros… -