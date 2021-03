Lotito risponde al padre di Inzaghi | “Rinnovo? Nulla da dire | non entro in dinamiche mediatiche”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Continua a tenere banco in casa Lazio la questione relativa aldi Simone. Dopo che nella mattinata di ieri, ildel tecnico, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli aveva affermato che il figlio stimasse la squadra e la città di Napoli, e che i tempi del presidente Claudiofossero lunghi, è arrivata in mattinata la risposta del patron dei biancocelesti. Così infattiha commentato la vicenda ai microfoni della stessa emittente radiofonica: “Le dichiarazioni del papà di? Io nonine non hodargli. Ildida”. Foto: ...

Claudiopatron della Lazioalle dichiarazioni rilasciate dal padre di simone Inzaghi . Gianclarlo Inzaghi , aveva parlato sulla radio ufficiale del Napoli , dei figli e del rinnovo di simone ...... "Esiste qualche collega, penna o voce prestigiosa o meno che ammetta chee Tare non possono ... "Certo che sì -Gastu - ma non esiste un collega, una penna o una voce prestigiosa che ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto alla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Simone Inzaghi. “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ...E a Radio Kiss Kiss Napoli, a distanza di poche ore, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha risposto: “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da ...