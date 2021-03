L’aspirina riduce il rischio di covid in forma grave? I risultati di uno studio americano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo uno studio americano, l’assunzione di Aspirina ridurrebbe il rischio di contrarre una malattia grave dopo l’infezione da Sars-Cov-2. Basta un’Aspirina per ridurre gli effetti gravi e letali del covid? Questo è quanto sembra suggerire uno studio portato avanti da Jonathan Chow, assistente professore nonché direttore del Critical Care Anesthesiology Fellowship alla George Washington University School of Medicine and Health Sciences. I risultati della sua ricerca retrospettiva sono stati pubblicati di recente nella rivista scientifica Anesthesia & Analgesia, nella quale si fa presente come si tratti di uno studio preliminare e retrospettivo, pertanto prima di avere certezza sui dati sono necessari ulteriori studi. Quello ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo uno, l’assunzione di Aspirina ridurrebbe ildi contrarre una malattiadopo l’infezione da Sars-Cov-2. Basta un’Aspirina per ridurre gli effetti gravi e letali del? Questo è quanto sembra suggerire unoportato avanti da Jonathan Chow, assistente professore nonché direttore del Critical Care Anesthesiology Fellowship alla George Washington University School of Medicine and Health Sciences. Idella sua ricerca retrospettiva sono stati pubblicati di recente nella rivista scientifica Anesthesia & Analgesia, nella quale si fa presente come si tratti di unopreliminare e retrospettivo, pertanto prima di avere certezza sui dati sono necessari ulteriori studi. Quello ...

