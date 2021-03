L'annuncio di Musk: adesso potete comprare una Tesla pagandola in Bitcoin (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Ceo di Tesla ha anche annunciato che sarà direttamente Tesla a gestire la transazione in Bitcoin, e che i Bitcoin ricevuti da queste vendite non saranno convertiti in valute standard Musk ha spiegato in alcuni tweet successivi che questa modalità di pagamento è al momento disponibile solo per il mercato americano. Ma che nel corso del 2021 sarà disponibile ovunque Leggi su it.mashable (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Ceo diha anche annunciato che sarà direttamentea gestire la transazione in, e che iricevuti da queste vendite non saranno convertiti in valute standardha spiegato in alcuni tweet successivi che questa modalità di pagamento è al momento disponibile solo per il mercato americano. Ma che nel corso del 2021 sarà disponibile ovunque

Svanish84 : ?? Negli Stati Uniti una #Tesla si può acquistare pagandola in #bitcoin. L’annuncio di #ElonMusk non è solo una moss… - news_mondo_h24 : L’annuncio di Elon Musk: “La Tesla si può comprare con i Bitcoin” - MashableItalia : RT @biagiosimonetta: L'annuncio di Musk: adesso potete comprare una Tesla pagandola in Bitcoin @mashableitalia - biagiosimonetta : L'annuncio di Musk: adesso potete comprare una Tesla pagandola in Bitcoin @mashableitalia - claudiopuccio21 : RT @classcnbc: BITCOIN PER TESLA Avete #Bitcoin da parte? Ora potete usarli per comprare una #Tesla I pagamenti non saranno convertiti i… -