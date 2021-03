Helveg ci crede | “Questo Milan somiglia a quello dello scudetto ’99 Può farcela”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tre punti per sperare e per non arrendersi: così ilesce da Firenze. I rossoneri restano a meno sei dall'Inter capolista, che però ha una gara in meno. Il gap è importante, specialmente se i nerazzurri dovessero conquistare la vittoria contro il Sassuolo. Tuttavia esistono precedenti che lasciano qualche speranze al Diavolo. Lo conferma l'ex difensore Thomasin un'intervista a Tuttosport: "Se Inter ovincessero il tricolore, sarebbe un segnale importante, una scossa. Due mesi fa le avrei risposto che ilfosse la squadra favorita, ora no. I rossoneri hanno vissuto un periodo in cui hanno faticato un pochino, mentre l’Inter sta viaggiando a grandi ritmi. I nerazzurri possono contare su un vantaggio considerevole. Resta comunque davvero interessante vedere leesi lottare ...