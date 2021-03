Gigi Proietti | quel particolare sulla morte che nessuno sapeva

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è stato uno dei più grandi personaggi della televisione e del teatro italiano: ecco qual èsuache non tutti conoscono.(Rai)era sicuramente uno degli artisti più polivalenti del panorama italiano. Era un comico, un conduttore televisivo, un attore, un cabarettista, un regista, insomma un artista a 360 gradi. Ha iniziato da giovane con la recitazione: tantissimi sono i film degli anni 70 che lo vedono protagonista. Tra questi c’è Febbre da cavallo, film del 1976 diretto da Steno, che proprio questa sera andrà in onda alle 23.35 su Rai Movie. Il film racconta le vicende di tre amici che hanno una sfegatata passione per le scommesse ...

Advertising

raimovie : Alle 23.15 'Febbre da cavallo' di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak - martyla77 : RT @raimovie: Alle 23.15 'Febbre da cavallo' di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak - EMOER3N : gigi proietti - melo_wiseman : #cinecuriosità In Rocky (1976), Stallone è doppiato da Gigi Proietti e Burt Young (Paulie) da Leo Gullotta. - _Dioninzo : @stanzaselvaggia È come quella dell'avvocato che raccontava molto bene il grande e compianto Gigi Proietti. -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Proietti

Altranotizia

Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha preso parte a "Il Maresciallo Rocca", al fianco di, "Caro Maestro", "Il bello delle donne", "Puccini", "Una grande famiglia" e molti altri ...Alessandro Gassmann ha recentemente scelto Twitter, social sul quale è molto attivo, per condividere una foto in cui figurano suo padre, Vittorio Gassman , e. Nello scatto i due giganti del cinema italiano appaiono felici ed in preda all'ilarità ai lati della foto mentre al centro possiamo osservare un giovanissimo Alessandro. Gassmann ha ...'Intorcinati entro a na bandiera', inaugurata con una diretta facebook la Mostra che premia le maestranze del Cinema Italiano ...Tra i film più conosciuti e amati con Gigi Proietti, scomparso a novembre a 80 anni, c’è sicuramente «Febbre da cavallo» del 1976 diretto da Steno: stasera lo si potrà rivedere su Rai Movie alle 23.25 ...