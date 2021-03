Gemma Galgani, rovinoso incidente in studio a Uomini e donne. "C'à sangue", Maria De Filippi costretta a sospendere tutto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Brutto incidente per Gemma Galgani a Uomini e donne. Nella puntata registrata, che andrà in onda oggi, la popolare dama del programma ha fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari, “Vola vola l'ape Maya”. Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed è caduta a terra. Nulla di grave, comunque. Solo una sbucciatura sulle ginocchia. A notare il sangue è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha invitato la dama ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze. A minimizzare l'incidente, invece, è stata la rivale numero uno della Galgani, la Cipollari, pronta a scagliarsi contro la dama torinese che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bruttoper. Nella puntata registrata, che andrà in onda oggi, la popolare dama del programma ha fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari, “Vola vola l'ape Maya”. Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed è caduta a terra. Nulla di grave, comunque. Solo una sbucciatura sulle ginocchia. A notare ilè stata la padrona di casa,De, che ha invitato la dama ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze. A minimizzare l', invece, è stata la rivale numero uno della, la Cipollari, pronta a scagliarsi contro la dama torinese che in ...

Advertising

CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 24 marzo: incidente per Gemma Galgani, Maurizio abbandona lo studio? - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Gemma Galgani cade dalle scale? - helyettepeltier : RT @gaitokinoshita: devo davvero stabilire un timer per parlare ad entrambe le sorelle Peltier perché dopo le 21 iniziano a provarci spudor… - BlogUomini : Uomini e donne. Stiletta di Giorgio Manetti a Gemma Galgani “Dovrebbe incontrare uomini che la eccitino” - gaitokinoshita : devo davvero stabilire un timer per parlare ad entrambe le sorelle Peltier perché dopo le 21 iniziano a provarci sp… -