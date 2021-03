Federico Fashion Style in Sardegna mi hanno distrutto la macchina

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il famoso parrucchiere delle vipin questi giorni è inper una tournée, dove girerà per molte città. In questi giorni è a Cagliari. Il parrucchiere ha scoperto un danno alla sua auto e si è sfogato su Instagram: “Mila, me l’graffiata, nelle foto si vede

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

"Sono le 8 del mattino e sto partendo a Oristano ma voglio farvi vedere cosa è accaduto: ecco, tutta la macchina graffiata". E' lo sfogo social di diLauri, notoStyle, il parrucchiere dei vip, che la scorsa mattina - come riportano anche i quotidiani locali - ha trovato il suo fuoristrada dorato, parcheggiato nel centro di Cagliari, ...Dopo il grande clamore suStyle , che si era trasferito in Sardegna per poter lavorare come parrucchiere, il parrucchiere si è visto danneggiare la sua automobile, parcheggiata a Cagliari mentre è impegnato in ...È stata danneggiata dai vandali l’auto di Federico Fashion Style in via Sassari, a Cagliari. Vorrei capire cosa ho fatto di male (YouTG.net) Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra ...L’hair-stylist, infatti, ha mostrato nelle sue storie di Instagram che, proprio mentre stava per recarsi nel suo salone di Oristano, ha ricevuto una sorpresa davvero spiacevole: la sua auto è stata sf ...