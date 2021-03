De Bruyne: “Lukaku è un attaccante straordinario. E’ un vantaggio averlo in squadra” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il centrocampista del Manchester City e del Belgio, Kevin De Bruyne, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Galles, soffermandosi anche sull’importanza di avere in rosa un attaccante straordinario come Lukaku. Queste le sue parole: “Romelu è un giocatore molto importante per noi. È sempre un vantaggio averlo in squadra, è uno degli attaccanti più completi in Europa, ha delle caratteristiche che ci permettono di rendere alla grande. Ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene queste qualificazioni. Per fortuna è riuscito a raggiungere il nostri ritiro dopo la vicenda dei positivi all’Inter e siamo più contenti e sicuri di noi stessi con lui al nostro fianco”. Foto: tw ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il centrocampista del Manchester City e del Belgio, Kevin De, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Galles, soffermandosi anche sull’importanza di avere in rosa uncome. Queste le sue parole: “Romelu è un giocatore molto importante per noi. È sempre unin, è uno degli attaccanti più completi in Europa, ha delle caratteristiche che ci permettono di rendere alla grande. Ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene queste qualificazioni. Per fortuna è riuscito a raggiungere il nostri ritiro dopo la vicenda dei positivi all’Inter e siamo più contenti e sicuri di noi stessi con lui al nostro fianco”. Foto: tw ...

