Covid: picco raggiunto, ma ancora troppi morti (Di mercoledì 24 marzo 2021) 551 vittime, il dato è il più alto degli ultimi due mesi. Pesano le varianti più aggressive. Dai prossimi numeri di venerdì, il cambio dei colori di alcune regioni, e potrebbe ssere in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) 551 vittime, il dato è il più alto degli ultimi due mesi. Pesano le varianti più aggressive. Dai prossimi numeri di venerdì, il cambio dei colori di alcune regioni, e potrebbe ssere in ...

Mumbai, nuovo picco dei contagi da Covid - 19 ...il ministero nazionale della Sanità ha lanciato l'allarme per due varianti locali del Covid - 19 ... anche se non è ancora in grado di dire se il picco di nuovi contagi sia legato a queste varianti. ...

Covid: Sebastiani (Cnr), raggiunto il picco per l'indice Rt - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Covid Rimini: calo importante dei contagi, sono 96. Ma picco terapie intensive Da qui la decisione di aumentare le disponibilità, portando da 8 a 12 le postazioni di terapia intensiva e a 109 il numero dei posti letto riservati a pazienti con Covid (anteprima24.it) La conferma ...

Covid, Iss: con i vaccini ridotta l’incidenza dei casi settimanali nelle Rsa ROMA - "L'incidenza settimanale di Covid-19 nelle strutture residenziali si riduce dopo l'inizio della campagna vaccinale: nell'ultima settimana di febbraio e nelle prime settimane di marzo si raggiun ...

