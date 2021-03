Cinque modelli Renault prodotti in Spagna (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Spagna, diventerà un punto di riferimento per la casa francese Renault con ben tre stabilimenti: a Palencia, Valladolid e Siviglia. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) La, diventerà un punto di riferimento per la casa francesecon ben tre stabilimenti: a Palencia, Valladolid e Siviglia.

Advertising

Auto21news : Nei prossimi anni cinque nuovi modelli #ibridi #ETech saranno costruiti nelle #fabbriche di #Valladolid e #Palencia… - pongovernance : RT @Ot11Ot2: ??5 centraline per il monitoraggio ambientale grazie a Too(l)Smart progetto finanziato dal @pongovernance. ?Nuovi modelli di g… - Ot11Ot2 : ??5 centraline per il monitoraggio ambientale grazie a Too(l)Smart progetto finanziato dal @pongovernance. ?Nuovi m… - SilviaZanchi : Nell’attesa della diretta di questa sera su #youtube #facebook e #twitch per l’#isoladeifamosi guardate le mie prop… - dinoadduci : Peugeot 308 - La cinque porte è anche ibrida plug-in -