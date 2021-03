Calcio | Iachini | ' darò il massimo per la Fiorentina | un saluto affettuoso a Prandelli'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iachini

Mi è dispiaciuto di questa sua situazione, non pensavo di dover tornare ma nelsuccede'. Così Beppenel giorno del ritorno alla Fiorentina dopo le dimissioni del collega. I due si sono ...Commenta per primo Beppetorna alla Fiorentina . Il tecnico riprende il posto che aveva lasciato pochi mesi fa al ... Mi spiace della sua situazione, non credevo di dover tornare, ma nel...Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "E' stata una giornata particolare, perché per me questa è una piazza diversa dalle altre, in cui ho giocato, ho allenato, e sono molto legato alla Fiorentina. Volevo ...Beppe Iachini si è ripreso ufficialmente da oggi la Fiorentina: “È sempre un’emozione particolare tornare qua, questa è la mia squadra del cuore per quello ...