“Bocca di rosa” | testo e significato della canzone di Fabrizio De Andrè

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Diè uno dei brani più conosciuti ed amati diDe: ildi Faber racconta la storia che sconvolge il paesino di Sant’Ilario. Arriva una prostituta che appena scesa del treno, cattura le attenzioni degli uomini presenti. La quiete del paesino cessa e lo si evince da come l’autore descrive le donne in preda all’ira per la presenzanuova arrivata come “Cagnette a cui aveva sottratto l’osso“ Il pudore e l’invidia delle abitanti di Sant’Ilario accompagnano il crescendo del brano ed il tono delle parole scandite da Faber vira di registro parlando delle comari: “Ma le comari d’un paesino/Non brillano certo in iniziativa/Le contromisure fino a quel puntoSi limitavano all’invettiva“. Arriva il colpo di scena, quando si alza dal coro la voce di una “Vecchia ...

Advertising

zorzetta2 : Ma solo io aspetto che canti bocca di rosa? #tzvip #MaurizioCostanzoShow - callmenutria : Comunque io conosco un'altra versione di bocca di rosa, imparata a scuola ?? - Fra94283836 : Oltre Bocca di Rosa anche io sono Giorgia ???? #MaurizioCostanzoShow - dcate13 : Tommaso la prossima volta che ne dici di cantare questo invece di Bocca di rosa? #MaurizioCostanzoShow #tzvip - federico20056 : RT @Greta34442995: Ma Tommaso è anche in questo blocco perché, oltre a bocca di rosa, si leva le scarpe e canta “io sono giorgia”? #tzvip #… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocca rosa

Metropolitan Magazine

... augurando loro un grosso inal lupo da tutti i colleghi che saranno al loro fianco, in memoria e il sacrificio di Pasquale e di Pierluigi che non saranno mai dimenticati.FERRANTEL'amara rivelazione giunge direttamente attraverso le colonne del settimanale 'Oggi' per... Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo:in crisi, Serena sbotta 'Ha allestito una ...Arriva così la terza vittoria consecutiva su un campo non facile, vista anche la rosa della squadra di casa. Sale quindi al comando, in solitaria, del girone A. Risultati terza giornata: ...Ibla sfida Enula con un guanto di sfida per il secondo serale di Amici 2021: la cantante di Arisa sfida l'allieva di Rudy Zerbi ...