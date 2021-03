Usa, spari in un supermercato in Colorado: almeno 6 morti (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Sparatoria in un supermercato ‘King Soopers’ su Table Mesa Drive a Boulder, in Colorado. Diversi funzionari delle forze dell’ordine hanno confermato che almeno sei persone sono morte. Sui social alcuni video mostrano le immagini di diverse persone a terra all’interno e all’esterno del supermercato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Sparatoria in un‘King Soopers’ su Table Mesa Drive a Boulder, in. Diversi funzionari delle forze dell’ordine hanno confermato chesei persone sono morte. Sui social alcuni video mostrano le immagini di diverse persone a terra all’interno e all’esterno del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Usa, spari in un supermercato in Colorado: diversi morti | La polizia: "Restate a casa" TGCOM Usa, spari in un supermercato in Colorado: almeno 6 morti (Adnkronos) - Sparatoria in un supermercato 'King Soopers' su Table Mesa Drive a Boulder, in Colorado. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno confermato che almeno sei persone sono morte. Su ...

Usa, spari in un supermercato in Colorado: diversi morti | La polizia: "Restate in casa" Almeno sei persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di un supermercato a Boulder, in Colorado. Le immagini trasmesse da alcuni media locali hanno mostrato un uomo bianco in p ...

